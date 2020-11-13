Пекин не примет этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2020/21

ТАСС, 13 ноября. Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 не сможет пройти в Пекине из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Этап должен был пройти с 23 февраля по 1 марта.
Изменения связаны с введением Международным олимпийским комитетом, Международным паралимпийским комитетом и оргкомитетом Олимпиады в Пекине адаптированной программы проведения тестовых соревнований. Тестовые соревнования в Пекине должны были пройти в декабре этого года, а также в первом квартале 2021 года, но не состоятся из-за эпидемиологической ситуации в мире.
Олимпийские игры в Пекине запланированы с 4 по 20 февраля 2022 года.