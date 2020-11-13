Пекин не примет этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2020/21

ТАСС, 13 ноября. Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 не сможет пройти в Пекине из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Этап должен был пройти с 23 февраля по 1 марта.