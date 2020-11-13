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Летние олимпийские виды спорта

Войнова выиграла золотую медаль в спринте на ЧЕ по велотреку

В мужском спринте серебряным призером стал россиянин Денис Дмитриев
Анастасия Войнова AP Photo/Christophe Ena
Описание
Анастасия Войнова
© AP Photo/Christophe Ena

ТАСС, 13 ноября. Россиянка Анастасия Войнова стала победительницей в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования проходят в болгарском Пловдиве.

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В финале она была лучше соотечественницы Дарьи Шмелевой, в активе которой серебряная награда. Бронзовую медаль завоевала украинка Алена Старикова. Ранее россиянки выиграли золото в командном спринте.

В мужском спринте серебряным призером стал россиянин Денис Дмитриев. У женщин в омниуме бронзовую медаль завоевала Мария Новолодская.

Чемпионат Европы завершится 15 ноября.

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