Войнова выиграла золотую медаль в спринте на ЧЕ по велотреку

ТАСС, 13 ноября. Россиянка Анастасия Войнова стала победительницей в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования проходят в болгарском Пловдиве.
В финале она была лучше соотечественницы Дарьи Шмелевой, в активе которой серебряная награда. Бронзовую медаль завоевала украинка Алена Старикова. Ранее россиянки выиграли золото в командном спринте.
В мужском спринте серебряным призером стал россиянин Денис Дмитриев. У женщин в омниуме бронзовую медаль завоевала Мария Новолодская.
Чемпионат Европы завершится 15 ноября.