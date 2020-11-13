Определен состав сборной России по дзюдо на чемпионат Европы

ТАСС, 13 ноября. Стал известен состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

В состав команды вошли по девять мужчин и женщин.

У мужчин за медали поборются Яго Абуладзе, Роберт Мшвидобадзе (оба - весовая категория до 60 кг), Михаил Пуляев, Абдула Абдулжалилов (оба - до 66 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Арман Адамян, Тамерлан Башаев (оба - до 100 кг), Инал Тасоев и Нияз Ильясов (оба - свыше 100 кг).

В состав женской сборной вошли Ирина Долгова (до 48 кг), Наталья Кузютина (до 52 кг), Дарья Межецкая, Анастасия Конкина (обе - до 57 кг), Дарья Давыдова (до 63 кг), Алена Прокопенко, Мадина Таймазова (обе - до 70 кг), Александра Бабинцева, Антонина Шмелева (обе - до 78 кг).

Чемпионат Европы пройдет в Праге с 19 по 21 ноября. На турнире прошлого года российские спортсмены выиграли медальный зачет, завоевав три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.