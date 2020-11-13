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ММА

Бойца Харитонова избили в Москве на почве бытового конфликта

Спортсмен имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator
Сергей Харитонов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Харитонов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов был избит в Москве. Об этом ТАСС сообщили в команде 40-летнего спортсмена.

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"Сергей общался с одним человеком, после чего его ударили и завязалась драка. Можно сказать, что это произошло фактически на основе бытового конфликта, обсуждали вопрос финансового долга", - сказал собеседник агентства.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

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