{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Боец ММА Харитонов госпитализирован с сотрясением мозга после избиения в Москве

Также у 40-летнего спортсмена диагностировано повреждение глаза
Сергей Харитонов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Харитонов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов госпитализирован с сотрясением мозга. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

На эту тему
Бойца Харитонова избили в Москве на почве бытового конфликта

Ранее стало известно, что 40-летний спортсмен был избит в Москве, причиной послужил бытовой конфликт.

"Сергей сейчас в больнице, у него сотрясение мозга и закрылся глаз. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

Теги
ММА
ММА
Боец ММА Харитонов отказался писать заявление в полицию после избиения
Спортсмен отправился в больницу
Читать полностью