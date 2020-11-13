Боец ММА Харитонов госпитализирован с сотрясением мозга после избиения в Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов госпитализирован с сотрясением мозга. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Бойца Харитонова избили в Москве на почве бытового конфликта

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Ранее стало известно, что 40-летний спортсмен был избит в Москве, причиной послужил бытовой конфликт.

"Сергей сейчас в больнице, у него сотрясение мозга и закрылся глаз. Он госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.