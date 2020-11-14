У бойца ММА Харитонова серьезно поврежден правый глаз

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов получил серьезное повреждение правого глаза. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее стало известно, что 40-летний спортсмен был избит в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. Боец госпитализирован.

"У Сергея поврежден правый глаз, ему внезапно ударили по нему. Скорее всего, это был перстень, не кастет. Сейчас делают снимки, сам глаз закрыт и поврежден внутри. Пока диагноз точно не поставлен", - сказал собеседник агентства.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.