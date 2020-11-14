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ММА

Боец ММА Харитонов отказался писать заявление в полицию после избиения

Спортсмен отправился в больницу
Сергей Харитонов Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Сергей Харитонов
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов не будет писать заявление в полицию на избившего его человека. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Ранее стало известно, что 40-летний спортсмен был избит в Москве, причиной послужил бытовой конфликт.

"Полиция вроде бы задерживала того, с кем у Сергея произошла драка. Но Сергей сказал, что сам не поедет в полицию, и поехал в больницу, поскольку у него были травмы", - сказал собеседник агентства.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

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