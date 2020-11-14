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ММА

У бойца ММА Харитонова диагностирован перелом носа

Кроме того, у спортсмена не видит правый глаз, он получил сотрясение мозга

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов получил перелом носа, также у него не видит правый глаз. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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В пятницу стало известно, что 40-летний спортсмен был избит в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. Также у спортсмена диагностировано сотрясение мозга.

"Сергею диагностировали перелом носа. Правый глаз не видит, будут обследовать дальше", - сказал собеседник агентства.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

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