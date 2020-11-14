Боец ММА Харитонов будет прооперирован в субботу из-за перелома носа

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов будет прооперирован в субботу из-за перелома носа, полученного в драке. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

В пятницу стало известно, что 40-летний спортсмен был избит в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован.

"Сергей будет прооперирован в субботу из-за травмы носа", - сказал собеседник агентства.

В активе Харитонова в ММА 32 победы и 8 поражений.