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Сборные по футболу

Дубль футболиста "Интера" Видаля принес чилийцам победу над перуанцами в отборе к ЧМ-2022

Сборная Чили одержала первую победу в текущем квалификационном турнире
Артуро Видаль и Пауло Диас Martin Bernetti, Pool via AP
Описание
Артуро Видаль и Пауло Диас
© Martin Bernetti, Pool via AP

ТАСС, 14 ноября. Сборная Чили на своем поле переиграла команду Перу со счетом 2:0 в матче третьего тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года.

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Оба мяча забил полузащитник итальянского "Интера" Артуро Видаль (20, 35). 33-летний игрок вышел на чистое пятое место по числу голов за национальную команду (31), лидирует Алексис Санчес (45). Видаль занимает четвертое место по количеству игр за сборную (118), на первом месте идет Санчес (135). На 39-й минуте в составе сборной Перу на поле появился бывший полузащитник "Краснодара" Кристиан Куэва.

После трех туров чилийцы, одержавшие первую победу, занимают шестую строчку (4 очка), перуанцы идут восьмыми (1). В следующем туре чилийцы на выезде встретятся с венесуэльцами 17 ноября, перуанцы примут аргентинцев 18 ноября.

Видаль перешел в "Интер" из испанской "Барселоны" в сентябре. В составе "Барселоны" Видаль стал чемпионом Испании и обладателем суперкубка страны, до этого игрок выступал за немецкую "Баварию", в составе которой трижды побеждал в национальном чемпионате, один раз выигрывал Кубок Германии и два раза - суперкубок страны. Ранее чилиец играл за "Ювентус" (Турин, Италия), с которым четыре раза выиграл чемпионат Италии, трижды - суперкубок страны и один раз - Кубок Италии, "Байер" (Леверкузен, Германия) и "Коло-Коло" (Чили). Вместе с национальной командой Видаль дважды выигрывал Кубок Америки.

Отборочный турнир в Южной Америке проходит в круговом формате с участием 10 команд, каждая сыграет по 18 матчей. В финальную часть чемпионата мира напрямую попадут четыре сборные. Команда, которая станет пятой, примет участие в межконтинентальных стыковых матчах. Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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