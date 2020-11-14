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ММА

Боец Харитонов написал заявление и объяснение в полицию по факту драки

В субботу спортсмену предстоит операция из-за перелома носа
Сергей Харитонов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Сергей Харитонов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец Сергей Харитонов написал объяснение и заявление в полицию по факту драки в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсмена Александр Кравцов.

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"Мы сейчас ожидаем сотрудников полиции. Заявление и объяснение мы написали", - сказал Кравцов.

"Только сейчас закончили с медиками. Заключение будет позже. Раз госпитализировали, значит, оно [состояние здоровья] неудовлетворительное", - добавил собеседник агентства.

В пятницу стало известно, что 40-летний спортсмен был избит в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Боец был госпитализирован, в субботу он будет прооперирован.

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