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Футбол в России

СМИ: южнокорейский футболист "Рубина" Хван Ин Бом заразился коронавирусом

24-летний полузащитник сдал тест, находясь с расположении национальной команды
Хван Ин Бом EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Описание
Хван Ин Бом
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ТАСС, 14 ноября. Тест на коронавирус полузащитника российского "Рубина" и сборной Южной Кореи Хван Ин Бома дал положительный результат. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пресс-службу Футбольной ассоциации Южной Кореи (KFA).

В четверг 24-летний футболист сдавал тест, находясь в расположении национальной сборной. Помимо него, положительный результат теста получили три футболиста и сотрудник команды. Заразившиеся изолированы от других членов команды, остающихся на режиме самоизоляции в номерах отеля до получения результатов повторного тестирования, которое будет проведено в субботу утром. Вечером в этот же день у команды запланирован товарищеский матч против сборной Мексики.

Хван Ин Бом перешел в "Рубин" в августе 2020 года. Во всех турнирах он провел за клуб 12 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

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