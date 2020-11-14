Ринга мало. Бойцы ММА Харитонов и Яндиев отправили друг друга в больницу

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Противостояние представителей двух бойцовских промоушенов - Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и Bellator - произошло в Москве в пятницу поздно вечером. Местом схватки Адама Яндиева и Сергея Харитонова стал бойцовский вечер смешанных единоборств (MMA) в Лужниках, но на ринг бойцы не выходили, их противостояние произошло в кулуарах арены.

Гонорар за бой им не полагается - причиной драки стал бытовой конфликт. Итог противостояния - обоих госпитализировали с травмами.

Невольным участником инцидента стал еще один человек - друг Харитонова Руслан Абдо, 41-летний бизнесмен, выступавший в смешанных единоборствах на любительском уровне. Он оказался первой жертвой Яндиева - сына бизнесмена Алихана Яндиева, совладельца промоушена М-1 Global. Пострадавший отметил, что на него напали со спины лишь за то, что он являлся другом Харитонова.

Расправившись с Абдо, Яндиев довольно быстро нашел своего главного раздражителя. После словесной перепалки он двумя ударами повалил Харитонова на пол и начал добивать. В драку вмешались люди из окружения бойцов, которые сумели на время погасить конфликт. Однако когда оба его участника оказались на ногах, Харитонов предпринял попытку дать сопернику сдачу.

Конец драке положил приехавший наряд полиции. Оба бойца были госпитализированы с травмами. Насколько серьезно пострадал Яндиев, не сообщается. А вот Харитонов может пробыть в больнице не меньше недели. У 40-летнего бойца диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа, его ждет операция.

Гонорара нет, но деньги есть

После оказания медицинской помощи Харитонов написал объяснение и заявление в полицию по факту драки в Москве. "Только сейчас закончили с медиками. Заключение будет позже. Раз госпитализировали, значит, оно [состояние здоровья] неудовлетворительное", - сообщил ТАСС адвокат спортсмена Александр Кравцов.