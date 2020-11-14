Федун: Джигарханян был ветераном болельщицкого движения "Спартака", его смерть - утрата

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Армен Джигарханян был болельщиком московского "Спартака", его уход из жизни стал большой утратой для футбольного клуба. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун.

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в субботу в возрасте 85 лет.

"Я знаю, что он был нашим болельщиком. Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей, - сказал Федун. - Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память".