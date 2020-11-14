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Умер Армен Джигарханян

Федун: Джигарханян был ветераном болельщицкого движения "Спартака", его смерть - утрата

Народный артист СССР умер в субботу в возрасте 85 лет
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Армен Джигарханян был болельщиком московского "Спартака", его уход из жизни стал большой утратой для футбольного клуба. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун.

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Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в субботу в возрасте 85 лет.

"Я знаю, что он был нашим болельщиком. Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей, - сказал Федун. - Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память".

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Умер Армен Джигарханян
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