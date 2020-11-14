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Бойцу ММА Харитонову диагностированы множественные травмы после драки в Москве

Ожидается, что в субботу спортсмен будет прооперирован

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Врачи подтвердили наличие множественных травм у бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова, который стал участником драки в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник.

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В драке с Харитоновым принял участие боец Адам Яндиев. Инцидент произошел в пятницу вечером во время бойцовского вечера MMA в Лужниках. После потасовки бойцы были доставлены в больницу.

"Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, гематомы и перелом носа со смещением. Остается также повреждение правого глаза", - сообщил источник.

Ожидается, что в субботу Харитонов будет прооперирован.

40-летний Харитонов является бойцом американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победа и восемь поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

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