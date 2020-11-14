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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион Лесун ищет средства для публикации своей сказки

К написанию сказки спортсмен приступил в этом году, когда у него появилось больше свободного времени в связи с отменой или переносом почти всех международных соревнований по современному пятиборью
Александр Лесун Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Александр Лесун
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун стал автором детской сказки, для публикации которой он сейчас ищет средства. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Сказка получила название "Пять стихий". К ее написанию Лесун приступил в этом году, когда у него появилось больше свободного времени в связи с отменой или переносом почти всех международных соревнований по современному пятиборью.

"Мне всегда хотелось продемонстрировать всю красоту моего любимого вида спорта, - рассказал Лесун о мотивах написания сказочной истории. - Показать мальчикам и девочкам, что заниматься современным пятиборьем страшно увлекательно. Появилось желание это подробно рассказать. Вот так и появилась идея сделать это в форме сказки".

"Вместе с Оксаной Шмидт, которая в пресс-службе Федерации современного пятиборья России занимается соцсетями, мы сумели воплотить это. Сейчас идет работа над рисунками, без которых сложно представить любую сказку. И мы очень активно занимаемся тем, как ее издать", - добавил он.

Олимпийский чемпион надеется, что ему удастся найти спонсоров, готовых помочь издать книгу. "К сожалению, современное пятиборье не относится к числу популярных видов спорта. Не только в нашей стране, но и во всем мире. Пока этот процесс идет очень медленно", - заметил Лесун.

Лесуну 32 года, олимпийское золото он завоевал на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На его счету также по четыре золотые награды чемпионатов мира и чемпионатов Европы.

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