Главный тренер ФК "Милан" Пиоли заразился коронавирусом

ТАСС, 14 ноября. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Милан" Стефано Пиоли заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тест, давший положительный результат, был проведен в субботу утром. Болезнь протекает бессимптомно, специалист находится на домашнем карантине. Субботняя тренировка команды отменена. Подготовка к матчу чемпионата страны с "Наполи" может возобновиться в понедельник.

Отмечается, что тесты остальных членов команды дали отрицательный результат.

Ранее в "Милане" коронавирусной инфекцией переболели нападающие Златан Ибрагимович, Йенс Петтер Хауге, вратарь Джанлуиджи Доннарумма и полузащитник Маттео Габбиа.

Пиоли 55 лет. Он занимает должность главного тренера "Милана" с 2019 года.

Матч чемпионата Италии против "Наполи" пройдет 22 ноября. После семи туров "Милан" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.