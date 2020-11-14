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Футбол в Италии

Главный тренер ФК "Милан" Пиоли заразился коронавирусом

Болезнь протекает бессимптомно, специалист находится на домашнем карантине

ТАСС, 14 ноября. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Милан" Стефано Пиоли заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тест, давший положительный результат, был проведен в субботу утром. Болезнь протекает бессимптомно, специалист находится на домашнем карантине. Субботняя тренировка команды отменена. Подготовка к матчу чемпионата страны с "Наполи" может возобновиться в понедельник.

Отмечается, что тесты остальных членов команды дали отрицательный результат.

Ранее в "Милане" коронавирусной инфекцией переболели нападающие Златан Ибрагимович, Йенс Петтер Хауге, вратарь Джанлуиджи Доннарумма и полузащитник Маттео Габбиа.

Пиоли 55 лет. Он занимает должность главного тренера "Милана" с 2019 года.

Матч чемпионата Италии против "Наполи" пройдет 22 ноября. После семи туров "Милан" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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