Биатлонист Поваринцын вылечился после заражения коронавирусом

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Александр Поварницын вылечился после заражения коронавирусом и покинул Алдан, где он был вынужден задержаться после окончания тренировочного сбора национальной команды. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Виктор Чурин.

Коронавирус у Поварницына был обнаружен в начале ноября, за несколько дней до окончания сбора команды.

"Тест Саши на коронавирус оказался отрицательным, - сказал Чурин. - Он уже уехал из Алдана. Сейчас он на несколько дней приедет в Ижевск, после чего отправится в Ханты-Мансийск".

Болезнь не помешала биатлонисту продолжить тренировки в Алдане. "Причем потренировался он достаточно плодотворно. Перед ним сейчас стоит задача подготовиться к Кубку России, к "Ижевской винтовке". Сезон для него не заканчивается", - заметил специалист.

По причине болезни Поварницын почти целиком пропустит сбор команды в Ханты-Мансийске, где прошли контрольные старты для отбора в состав на первые этапы Кубка мира.

Поварницыну 26 лет. Лучшим личным результатом спортсмена на Кубке мира по биатлону является 10-е место в гонке преследования на этапе в США в сезоне-2015/16, в составе эстафетной команды завоевал бронзовую медаль на этапе в Канаде в сезоне-2018/19. В его активе серебряная медаль летнего чемпионата мира в спринтерской гонке (2019).