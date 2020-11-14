В Волгограде возобновили экскурсии на стадионе ЧМ-2018

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Экскурсионная программа, прерванная весной из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновлена на стадионе "Волгоград Арена", построенном к чемпионату мира 2018 года. Об этом в субботу ТАСС сообщил директор государственного автономного учреждения Волгоградской области "Дирекция по эксплуатации стадиона "Волгоград Арена" Евгений Сусликов.

"Экскурсии на стадионе мы проводили всегда, начиная с 2018 года, - сказал Сусликов. - Потом обстоятельства внесли в нашу жизнь некоторые ограничения. И вот теперь мы возобновили посещение стадиона и предлагаем групповые экскурсии (от 10 человек) и индивидуальные туры".

Он отметил, что с момента открытия арена вполне справедливо вызывала живой интерес не только у футбольных болельщиков, но и у гостей и жителей Волгограда. "Большая часть проводимых экскурсий носила социальный характер, - сказал Сусликов. - У нас были дети из детских домов, интернатов, были воспитанники спортивных школ, и не только футбольных. Теперь мы вновь приглашаем увидеть стадион изнутри всех желающих, наша билетная программа доступна всем категориям граждан".

В дирекции "Волгоград Арены" подчеркнули, что экскурсии проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. При входе на стадион обязательно проверяется температура, гости обязаны быть в защитной маске и перчатках. Во время часовой экскурсии посетители узнают немало любопытных подробностей из истории строительства стадиона, ознакомятся с его сегодняшними функциональными возможностями, откроют для себя интересные факты из истории волгоградского футбольного клуба "Ротор".

Под самой большой в России вантовой кровлей волгоградской футбольной арены можно представить себя в качестве главного футбольного тренера или на месте именитого футболиста, посетить раздевалки спортсменов и выйти на поле через зону выхода команд, как это делают профессиональные спортсмены. Экскурсии предполагают фотосессии и прогулки по пешеходной эстакаде с видом на Волгу.