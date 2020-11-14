Выборы главы Федерации гребного спорта России перенесены

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Выборы президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) перенесены из-за невозможности проведения тайного голосования. Об этом в ходе отчетно-выборной конференции сообщил действующий президент организации Алексей Свирин.

"На правах президента федерации я закрываю конференцию ввиду невозможности обеспечить тайное голосование участникам конференции, голосующим по видео-конференц-связи", - сказал Свирин.

Делегаты конференции проголосовали большинством голосов за тайное голосование (35 за, 23 против, еще трое воздержались). По мнению большинства, открытое голосование при выборах президента будет препятствовать свободному волеизъявлению - делегаты боятся голосовать открыто, потому что не хотят иметь в будущем проблем в случае, если победит не тот человек, которому они отдали голос.

Выборы президента ФГСР должны были пройти 14 ноября. На пост претендуют семь кандидатов, в том числе Свирин, занимающий должность с ноября 2016 года.