СМИ: организаторы Уимблдона получат страховую выплату в £174 млн из-за отмены турнира

ТАСС, 14 ноября. Организаторы Уимблдонского теннисного турнира, который не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса, получат страховую выплату в размере £174 млн. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В условиях страхования лондонского турнира есть пункт о пандемиях, который был введен в 2003 году после вспышки атипичной пневмонии. Первоначально предполагалось, что отмена турнира приведет к страховой выплате чуть более £100 млн. Однако согласно отчету организаторов они договорились со страховщиками о сумме в £174 млн.

Система страхования предполагает, что организаторы турнира смогли выплатить участникам £10 млн (£25 тыс. получил каждый игрок в одиночном разряде основной сетки).

Уимблдон-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса впервые со времен Второй мировой войны. Следующий турнир запланирован с 28 июня по 11 июля 2021 года. Организатором турнира является Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.