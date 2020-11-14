Медведев заявил, что задачей-минимум на Итоговом турнире ATP является победа в одном матче

В прошлом сезоне Медведев занял четвертое место в группе на Итоговом турнире, проиграв все три матча.

"В прошлом году я ни разу не победил, поэтому цель в этом году - выиграть хотя бы один матч, потому что, по крайней мере, это будет небольшой прогресс, - сказал Медведев. - Но, конечно, с первого матча я хочу показывать хорошую игру и постараться выиграть как можно больше встреч".

"Я рад вернуться на турнир, потому что это означает, что ты являешься одним из лучших игроков сезона. Это всегда здорово. Прошлый турнир был не таким, как я хотел, но это тоже опыт, даже если он не был положительным. Так что я с нетерпением жду предстоящего турнира", - добавил теннисист.

24-летний Медведев располагается на четвертой строчке мирового рейтинга и является победителем восьми турниров под эгидой АТР.

Итоговый турнир пройдет с 15 по 22 ноября в Лондоне. В группе с Медведевым сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович, немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман.