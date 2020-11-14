Полиция приняла заявление от бойца Харитонова после драки с Яндиевым

Инцидент с участием двух спортсменов произошел в пятницу вечером во время бойцовского вечера MMA в Лужниках. После потасовки бойцы были доставлены в больницу.

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Полиция приняла заявление от бойца смешанных единоборств (ММА) Сергея Харитонова после драки с Адамом Яндиевым. Об этом ТАСС сообщил адвокат Харитонова Александр Кравцов.

Ринга мало. Бойцы ММА Харитонов и Яндиев отправили друг друга в больницу

"Сотрудники полиции взяли у Сергея объяснение и заявление, опросили. Вчера этого сделать не было возможности, поскольку Сергей испытывал проблемы со здоровьем, ему делали укол", - сказал Кравцов.

40-летний Харитонов является бойцом американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и восемь поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.