Адвокат Харитонова заявил, что боец не будет идти на примирение с Яндиевым

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов не намерен приходить к мировому соглашению с Адамом Яндиевым после драки в "Лужниках". Об этом ТАСС сообщил адвокат Харитонова Александр Кравцов.

Ринга мало. Бойцы ММА Харитонов и Яндиев отправили друг друга в больницу

Инцидент произошел в пятницу вечером во время бойцовского вечера MMA в "Лужниках". После потасовки 40-летний Харитонов был доставлен в больницу с множественными травмами.

"Нет, примиряться мы не будем. Нам нужна справедливость", - сказал Кравцов.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.