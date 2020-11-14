{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Адвокат Харитонова заявил, что боец не будет идти на примирение с Яндиевым

Драка между спортсменами произошла в пятницу во время бойцовского вечера MMA в "Лужниках"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов не намерен приходить к мировому соглашению с Адамом Яндиевым после драки в "Лужниках". Об этом ТАСС сообщил адвокат Харитонова Александр Кравцов.

На эту тему
Ринга мало. Бойцы ММА Харитонов и Яндиев отправили друг друга в больницу

Инцидент произошел в пятницу вечером во время бойцовского вечера MMA в "Лужниках". После потасовки 40-летний Харитонов был доставлен в больницу с множественными травмами.

"Нет, примиряться мы не будем. Нам нужна справедливость", - сказал Кравцов.

Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

Теги
ММА
ММА
Боец ММА Харитонов будет прооперирован в понедельник
У спортсмена диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа
Читать полностью