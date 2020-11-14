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ММА

Боец Абдо подал заявление в полицию по факту драки с Яндиевым в Москве

По словам адвоката спортсмена, будет гражданский иск

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец Руслан Абдо подал заявление в полицию по факту драки с Адамом Яндиевым. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсмена Александр Кравцов.

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"Заявление уже написано. Второй человек мог двигаться и подал заявление. Это будет гражданский иск", - сказал Кравцов.

В пятницу стало известно, что Сергей Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован. Также Яндиев нанес побои Абдо.

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