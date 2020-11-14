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Футбол в России

РПЛ и РФС ведут диалог на тему введения системы идентификации болельщиков

По словам Сергея Прядкина, приоритет РПЛ - безопасное и комфортное проведение футбольных матчей
Президент РПЛ Сергей Прядкин Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Максим Григорьев/ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Российская премьер-лига и Российский футбольный союз находятся в диалоге по вопросу возможного введения системы идентификации болельщиков (Fan-ID). Об этом журналистам сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил о возможном введении Fan-ID в следующем сезоне чемпионата России.

"РПЛ совместно с РФС ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти - сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и не обременительным для зрителя. Приоритет РПЛ - безопасное и комфортное проведение футбольных матчей", - сказал Прядкин.

Система Fan-ID применялась на чемпионате мира 2018 года в России.

Теги
Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
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