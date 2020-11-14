Газзаев считает, что Россия является лучшим вариантом для проведения ЧЕ по футболу

ТАСС, 14 ноября. Россия является лучшим вариантом для проведения чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Турнир запланирован в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге. В субботу газета Daily Mail сообщила, что Английская федерация футбола (FA) обсуждает с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вопрос о единоличном проведении чемпионата Европы. Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация не исключает сокращения числа стран проведения турнира вплоть до одной из-за пандемии коронавируса.

"Руководство УЕФА сообщило, что с учетом эпидемиологической ситуации они рассматривают возможность проведения чемпионата Европы в какой-либо стране. Я считаю, идеальный вариант при таком раскладе - Россия, - сказал Газзаев. - Два года назад мы провели чемпионат мира, инфраструктура в отличном состоянии: и базы, и стадионы, и все остальное. Более того, президент ФИФА Джанни Инфантино и председатель департамента по проведению чемпионату мира отметили, что это был самый лучший чемпионат мира за всю историю, так что, если и проводить Евро в одной стране, я считаю, лучше России нет варианта на сегодняшний день".

"Но все будет зависеть от того, как будет решен вопрос с пандемией коронавируса - это самый главный вопрос. Я думаю, когда какая-нибудь страна быстрее всех справится с вирусом, тогда и можно будет на эту тему что-то обсуждать. Также не все сборные смогут приехать и участвовать в чемпионате Европы из-за того, что везде введены свои карантинные ограничения, закрываются границы, поэтому, наверное, говорить так безапелляционно: "Давайте проведем у нас в Англии" не стоит. Так может любая страна сейчас выступить", - добавил Газзаев.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести его на лето следующего года, соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.