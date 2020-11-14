Бах отметил успешность реформ Международного союза биатлонистов

ТАСС, 14 ноября. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает успешными реформы Международного союза биатлонистов (IBU), которые проводятся под руководством его президента Олле Далина. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам онлайн-конгресса IBU, который проходит в субботу.

Швед Далин возглавил IBU два года назад, сменив на посту главы организации норвежца Андерса Бессеберга. Основатель IBU был вынужден досрочно оставить свой пост на фоне коррупционного скандала, который разгорелся весной 2018 года. В 2019 году IBU принял новую стратегию развития биатлона, реформировал структуру управления организации, создал независимый орган по соблюдению добросовестности в биатлоне, который также отвечает за антидопинговую работу.

"Ваша готовность проводить соревнования в предстоящем сезоне с учетом соблюдения всех необходимых мер предосторожности является примером того, что спорт может быть организован безопасно даже в существующих сейчас ограничениях. Это очень сильный сигнал всему мировому спорту. Это дает нам уверенность в организации следующих соревнований, включая перенесенную на следующий год Олимпиаду в Токио и, конечно, Олимпиаду в Пекине 2022 года", - сказал Бах.

"Вы уже продемонстрировали способность преодолевать трудности на вашем пути, внося изменения, трансформируя ваш спорт и федерацию. Отрадно видеть, что IBU движется вверх, имея хорошее управление и показывая приверженность этическим нормам, транспарентности и борьбе с допингом. Это показывает, что будущее биатлона в безопасности", - добавил он.

В связи с пандемией коронавируса IBU скорректировал соревновательный календарь предстоящего сезона. Он сохранил все этапы Кубка мира, однако сократил места их проведения. Первые два этапа пройдут в финском Контиолахти, старт соревнованиям будет дан 28 ноября.