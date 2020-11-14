Боец ММА Харитонов будет прооперирован в понедельник

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов будет прооперирован в понедельник. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ринга мало. Бойцы ММА Харитонов и Яндиев отправили друг друга в больницу

В пятницу стало известно, что Харитонов был избит Адамом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза.

"Сергея в субботу в больнице посетила жена. В выходные операцию делать не будут, нос должны прооперировать в понедельник. Также в этот день будет понятно состояние правого глаза", - сказал собеседник агентства.

40-летний Харитонов имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.