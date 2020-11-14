Тейлор: Кравцов и Кущенко отказались от показаний по делу о коррупции в IBU

ТАСС, 14 ноября. Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов и бывший первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Сергей Кущенко отказались дать показания независимой комиссии IBU во главе с британцем Джонатаном Тейлором по делу о коррупции в международной федерации. Об этом Тейлор сообщил в субботу во время конгресса IBU.

Комиссия Тейлора была создана два года назад, одной из ее задач было выяснить, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов. Во время доклада Тейлор заявил, что расследование еще не закончено.