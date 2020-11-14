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Биатлон

Тейлор: Кравцов и Кущенко отказались от показаний по делу о коррупции в IBU

Независимая комиссия Тейлора была создана два года назад, одной из ее задач было выяснить, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов

ТАСС, 14 ноября. Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов и бывший первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Сергей Кущенко отказались дать показания независимой комиссии IBU во главе с британцем Джонатаном Тейлором по делу о коррупции в международной федерации. Об этом Тейлор сообщил в субботу во время конгресса IBU.

Комиссия Тейлора была создана два года назад, одной из ее задач было выяснить, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов. Во время доклада Тейлор заявил, что расследование еще не закончено.

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Тейлор отметил, что Кравцов изначально согласился предоставить письменный ответ на вопросы, однако так этого и не сделал. Сейчас он находится под домашним арестом, поскольку обвиняется в растрате на посту директора Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Кущенко, который работал в IBU при Бессеберге, отказался от дачи показаний, ссылаясь на озабоченность по поводу надежности защиты информации.

Отмечается, что Бессеберг также отказался отвечать на вопросы комиссии. Норвежец занимал пост президента IBU с момента его создания в 1993 году. Его он покинул в 2018 году на фоне коррупционного скандала. Его преемником стал швед Олле Далин.

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