Боец Абдо назвал причину драки с Яндиевым

В пятницу стало известно, что Сергей Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован. Также Яндиев нанес побои Абдо.

"Нет, никто ничего ни с кого не требовал. По поводу долга сказать ничего не могу, но до сих пор не можем понять мотивы и то, для чего он это сделал. Все эти разговоры по поводу долгов и всего остального - они не имеют такого основания. В чем причина - мы сами не можем понять", - сказал собеседник агентства.

Абдо также добавил, что поводом для конфликта может стать обсуждение им бойцовских навыков Яндиева. "Был какой-то бред давным давно, мы его [Яндиева] не обсуждали. Мы просто разбирали спортивные мероприятия, какие-то разговоры у нас были не для его ушей, его не касается. А что до него дошло - в перевернутом виде с добавлениями - это его проблемы", - отметил Абдо.

Яндиев в ММА провел десять поединков. В 2018 году он подписал контракт с UFC, где потерпел свое единственное поражение - его победил американец Джордан Джонсон. С тех пор Яндиев на ринг не выходил.

41-летний Абдо является бизнесменом. Он выступал в смешанных единоборствах на любительском уровне.