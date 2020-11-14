Абдо считает, что боец Яндиев должен ответить по закону за избиение

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец Руслан Абдо хочет, чтобы Адам Яндиев по закону ответил за нападение на него. Об этом Абдо заявил ТАСС.

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"Надо все делать по закону. Рассчитываем на то, что за свои поступки и действия он должен ответить по закону", - сказал Абдо.

"Видите, что он творит? Как можно говорить о примирении с человеком, который ведет себя неадекватно", - добавил собеседник агентства.

В пятницу стало известно, что российский боец Сергей Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован. Также Яндиев нанес побои Абдо.