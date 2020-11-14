Абдо считает, что боец Яндиев должен ответить по закону за избиение

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец Руслан Абдо хочет, чтобы Адам Яндиев по закону ответил за нападение на него. Об этом Абдо заявил ТАСС.
"Надо все делать по закону. Рассчитываем на то, что за свои поступки и действия он должен ответить по закону", - сказал Абдо.
"Видите, что он творит? Как можно говорить о примирении с человеком, который ведет себя неадекватно", - добавил собеседник агентства.
В пятницу стало известно, что российский боец Сергей Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован. Также Яндиев нанес побои Абдо.