Боец Абдо рассказал об ухудшении здоровья после драки с Яндиевым

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. У российского бойца Руслана Абдо после драки с Адамом Яндиевым сломан нос, также ему диагностировано сотрясение мозга. Об этом Абдо сообщил ТАСС.

"Нос сломан, ушиб челюсти, сотрясение мозга. Прошел обследование, состояние не очень хорошее, голова болит, тошнит. Выписался из больницы, но, может, еще обращусь", - сказал Абдо.

В пятницу стало известно, что российский боец Сергей Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован. Также Яндиев нанес побои Абдо.