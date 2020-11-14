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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

Боец Абдо рассказал об ухудшении здоровья после драки с Яндиевым

По словам Абдо, у него перелом носа, ушиб челюсти и сотрясение мозга

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. У российского бойца Руслана Абдо после драки с Адамом Яндиевым сломан нос, также ему диагностировано сотрясение мозга. Об этом Абдо сообщил ТАСС.

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"Нос сломан, ушиб челюсти, сотрясение мозга. Прошел обследование, состояние не очень хорошее, голова болит, тошнит. Выписался из больницы, но, может, еще обращусь", - сказал Абдо.

В пятницу стало известно, что российский боец Сергей Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован. Также Яндиев нанес побои Абдо.

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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
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