IBU прогнозирует дефицит бюджета в размере €2,8 млн

ТАСС, 14 ноября. Международный союз биатлонистов (IBU) принял финансовый прогноз на сезон-2020/21, в нем предусмотрен дефицит бюджета в размере €2,84 млн. Документ был принят в субботу на конгрессе IBU, который проходит в формате видеоконференции.

Прогнозируемый дефицит связан с пандемией коронавируса, которая привела к отмене ряда соревнований, потере нескольких медиаправ. Она также потребует от IBU дополнительных расходов на поддержку оргкомитетов соревнований и тестирование их участников на COVID-19.

Изначально IBU планировал профицитный бюджет на предстоящий сезон: доходы должны были составить €36,717 млн, суммарные расходы - €36,693 млн.