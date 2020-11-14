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Биатлон

Минск проиграл в борьбе за право принять чемпионат мира по биатлону 2025 года

Турнир примет швейцарский Ленцерхайде

ТАСС, 14 ноября. Чемпионат мира по биатлону 2024 года пройдет в чешском Нове-Место, в 2025 году турнир примет швейцарский Ленцерхайде. Выборы мест проведения чемпионатов мира состоялись в субботу во время конгресса Международного союза биатлонистов (IBU).

У Нове-Место альтернативы не было, единственным соперником Ленцерхайде был Минск. Белорусская заявка предполагала проведение соревнований в пригороде столицы - в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

Союз биатлонистов России (СБР) не принимал участия в голосовании, поскольку был ограничен в правах в декабре 2017 года из-за большого числа допинговых нарушений. Конгресс IBU не планирует обсуждать статус СБР, поскольку российская сторона еще не выполнила все из 12 условий своего восстановления.

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