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Биатлон

Тихонов сообщил, что его общение с комиссией по делу о коррупции в IBU не было допросом

Бывший президент Союза биатлонистов России рассказал, что разговаривал с главой комиссии Джонатаном Тейлором полтора часа
Александр Тихонов Евгений Тумашов/ТАСС
Описание
Александр Тихонов
© Евгений Тумашов/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов общался с руководителем независимой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) Джонатаном Тейлором, но это не было допросом. Об этом четырехкратный олимпийский чемпион рассказал ТАСС.

Ранее Тейлор во время конгресса IBU сообщил, что его комиссия допросила 60 человек по делу о коррупции в организации, включая Тихонова.

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"Это был не допрос, но мы разговаривали с Тейлором часа полтора. Он все пытался найти, что я что-то знаю: что колол, как колол и все прочее, - сказал Тихонов. - Этого всего я напрямую никогда не видел, а отца и сына Дмитриевых (бывшие врачи сборных России - прим. ТАСС) я знал, говорил об этом, писал об этом. Что этим людям надо просто дать пожизненное".

Комиссия под руководством британского адвоката Тейлора была создана два года назад, одной из ее задач было выяснить, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов. Во время доклада Тейлор заявил, что расследование еще не закончено.

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