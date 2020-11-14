"Спартак" обыграл "Витязь" в матче КХЛ, забросив семь шайб

ТАСС, 14 ноября. Московский "Спартак" на выезде обыграл подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3.

В составе победителей шайбы забросили Анатолий Никонцев (5-я и 59-я минуты), Илья Талалуев (8), Лукаш Радил (16, 59), Андрей Зубарев (19), и Сергей Широков (31). У проигравших отличились Данила Моисеев (14), Джастин Дэнфорт (32) и Маттиас Теденбю (34). После четвертой пропущенной шайбы в составе подольской команды произошла замена вратаря, вместо Антона Тодыкова в игру вступил Илья Ежов.

"Спартак" одержал третью победу подряд в КХЛ. Красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 24 играх 27 очков. "Витязь" проиграл третью игру кряду, команда располагается на восьмой строчке, имея в активе 25 очков в 25 матчах. В следующей игре подопечные Олега Знарка вновь на выезде сыграют с "Витязем". Встреча пройдет 16 ноября.

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