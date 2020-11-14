"Спартак" обыграл "Витязь" в матче КХЛ, забросив семь шайб

ТАСС, 14 ноября. Московский "Спартак" на выезде обыграл подольский "Витязь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3.
В составе победителей шайбы забросили Анатолий Никонцев (5-я и 59-я минуты), Илья Талалуев (8), Лукаш Радил (16, 59), Андрей Зубарев (19), и Сергей Широков (31). У проигравших отличились Данила Моисеев (14), Джастин Дэнфорт (32) и Маттиас Теденбю (34). После четвертой пропущенной шайбы в составе подольской команды произошла замена вратаря, вместо Антона Тодыкова в игру вступил Илья Ежов.
"Спартак" одержал третью победу подряд в КХЛ. Красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 24 играх 27 очков. "Витязь" проиграл третью игру кряду, команда располагается на восьмой строчке, имея в активе 25 очков в 25 матчах. В следующей игре подопечные Олега Знарка вновь на выезде сыграют с "Витязем". Встреча пройдет 16 ноября.
Результаты других матчей игрового дня
- "Динамо" (Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:4 (ОТ);
- "Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:2;
- "Куньлунь" (Пекин) - "Трактор" (Челябинск) - 3:5;
- "Северсталь" (Череповец) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:2.