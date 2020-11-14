СМИ: футбольные болельщики смогут оформить Fan ID на сайтах госуслуг

ТАСС, 14 ноября. Процедуру получения паспортов болельщиков (Fan ID), которые с сезона-2021/22 станут обязательны для посещения матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), зрители смогут пройти на порталах госуслуг. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс" .

По данным издания, РПЛ и Российский футбольный союз (РФС) считают, что такой порядок получения паспортов болельщиков станет наиболее удобным для фанатов. Обе организации не хотят, чтобы оформление Fan ID шло с лишними бюрократическими проволочками.

В субботу президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига и РФС находятся в диалоге по вопросу возможного введения системы идентификации болельщиков.

Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Впервые система была использована на чемпионате мира по футболу 2018 года, который проходил в России.