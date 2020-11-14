Харитонов в больнице, заявление - в полиции. Продолжение истории конфликта двух бойцов ММА

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев избил представляющего организацию Bellator тяжеловеса Сергея Харитонова, а также бойца и бизнесмена Руслана Абдо. Драки произошли одна за другой в пятницу во время спортивного мероприятия в "Лужниках".

На появившихся в интернете кадрах Яндиев одного за другим атакует сначала Харитонова, потом - Абдо. При этом очевидцы утверждают, что в руке у бойца UFC был некий предмет. В полиции проверяют версию о том, что это мог быть кастет.

Источник ТАСС, близкий к произошедшему, отмечал, что Яндиев и Харитонов вели разговор о неком финансовом долге, после чего начался конфликт. При этом Абдо в разговоре с ТАСС назвал данную версию не совсем верной.

"Нет, никто ничего ни с кого не требовал. По поводу долга сказать ничего не могу, но до сих пор не можем понять мотивы и то, для чего он это сделал. Все эти разговоры по поводу долгов и всего остального - они не имеют такого основания. В чем причина - мы сами не можем понять", - сказал собеседник агентства.

Абдо также добавил, что поводом для конфликта могло стать обсуждение им бойцовских навыков Яндиева. "Был какой-то бред давным-давно, мы его [Яндиева] не обсуждали. Мы просто разбирали спортивные мероприятия, какие-то разговоры у нас были не для его ушей, его не касается. А что до него дошло - в перевернутом виде с добавлениями - это его проблемы", - отметил Абдо.

Харитонов готовится к операции

Харитонов сутки после драки провел в больнице. Он отказался сразу после произошедшего ехать в полицию из-за плохого самочувствия, позднее он был госпитализирован. В понедельник ему планируют прооперировать нос в связи с переломом со смещением, также у Харитонова диагностировано сотрясение мозга и повреждение правого глаза. В субботу к нему в больницу приезжала супруга.

Адвокат Харитонова Александр Кравцов отметил, что у бойца есть существенные проблемы со здоровьем в связи с полученными повреждениями и он может остаться в больнице на срок более десяти дней.

Абдо также получил значительные провождения - перелом носа, сотрясение мозга и ушиб челюсти.

Примирения не будет

По словам адвоката Кравцова, Харитонов не собирается примиряться с Яндиевым. "Нет, примиряться мы не будем. Нам нужна справедливость", - сказал Кравцов ТАСС, отметив, что от имени бойца в полицию поданы объяснение и заявление.