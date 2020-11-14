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Допинг-скандал вокруг российского спорта

В BIU назвали дисквалификацию Евгения Устюгова важным шагом в деле борьбе с допингом

В конце октября биатлониста признали виновным по делу о нарушении антидопинговых правил, он может лишиться золотых медалей, завоеванных в масс-старте на Олимпиаде в Ванкувере, а также в эстафете на Олимпиаде в Сочи
Евгений Устюгов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгений Устюгов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Дисквалификация российского биатлониста Евгения Устюгова является важным шагом в деле борьбы с допингом. Об этом во время конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) заявила председатель совета Biathlon Integrity Unit (BIU) Луиза Рейлли.

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) в конце октября признала Устюгова виновным по делу о нарушении антидопинговых правил и аннулировала результаты спортсмена за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Спортсмен может лишиться золотых медалей, завоеванных в масс-старте на Олимпиаде в Ванкувере, а также в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

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"Это решение может быть оспорено в CAS, - заметила Рейлли. - Мы же продолжаем считать это дело важным шагом в нашей борьбе с допингом, оно подчеркивает приверженность совета BIU цели сделать биатлон чистым видом спорта, которому доверяют".

"Вдобавок к этому делу BIU расследует еще несколько дел, основанных на свидетельствах из доклада Макларена и на базе данных LIMS. Мы продолжим тесно сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством и другими агентствами, чтобы установить потенциальное нарушение антидопинговых правил другими биатлонистами", - добавила она.

Адвокат Устюгова Алексей Панич решение CAS ADD назвал смехотворным. Он заявил, что вердикт содержит множество нарушений материального и процессуального права, свидетельствует о низкой квалификации арбитра и отсутствии независимости CAS ADD. Ожидается, что Устюгов оспорит решение CAS.

BIU - независимый орган, который займется решением вопросов, связанных с антидопингом, нарушением этических норм, ставками и любыми видами манипуляций с результатами в биатлоне. Он был создан IBU год назад.

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