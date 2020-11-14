Федерация гребного спорта России планирует провести выборы президента до конца года

Выборы президента федерации были перенесены из-за невозможности обеспечить тайное голосование участникам конференции, голосующим по видео-конференц-связи.

"Перенесли, потому что дальше проводить конференцию было невозможно в силу того, что по решению президиума она проходила очно с использованием аппаратных средств и часть делегатов конференции были в онлайне. Мандатная комиссия отработала, приняли счетную комиссию, начали голосовать. Возник вопрос по поводу формы голосования. Часть делегатов была онлайн, а голосования онлайн являются открытыми, а не тайными", - сказал Свирин.

"Большая часть делегатов, присутствовавших в зале, решила, что они открыто голосовать не могут, они готовы голосовать только тайно. Когда большее количество голосов было на стороне тайного голосования, дальше конференцию продолжать было невозможно, потому что мы лишали права голосовать тех делегатов, которые были онлайн. В ближайшее время мы выясним у компетентных органов, что у нас дальше будет - очередная конференция или внеочередная, и от этого будем отталкиваться. По планам до конца этого года мы должны провести конференцию с принятием решения", - добавил он.

На пост президента ФГСР претендуют действующий глава организации Свирин, призер Игр-1988 Вениамин Бут, возглавлявший федерацию до 2016 года, а также участник Олимпиады-1988 в Сеуле Юрий Зеликович, призер ОИ-1996 Павел Мельников, аналитик сборной России Шамиль Агеев, многократная чемпионка России Юлия Волгина и учитель физической культуры Евгений Федоров.