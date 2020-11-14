Бут: нынешний президент ФГСР оказался неготовым к проведению отчетно-выборной конференции

Выборы президента федерации были перенесены из-за невозможности проведения тайного голосования. Участники конференции должны были отдавать свои голоса в режиме видео-конференц-связи.

"Сегодняшняя конференция показала, что президент не способен управлять федерацией и не смог даже отчитаться за свою работу. Все это привело к тому, что обстановка накалилась и конференция в итоге была сорвана, - сказал Бут. - Сейчас члены президиума обсуждают новую дату проведения конференции и как юридически правильно это сделать, чтобы до нового года выбрать президента. Да, одной из основных препятствий стала невозможность проведения тайного голосования в удаленном режиме, но это результат работы главы федерации, который устранялся от проведения президиума до конференции".

"А на том же самом президиуме все эти вопросы об открытом или тайном голосовании можно было спокойно обсудить и прийти на конференцию готовыми. И конференция прошла бы в соответствии с регламентом. Что касается меня, то точка сегодня, конечно, не поставлена. Увидев этот бардак, я понимаю, что надо опять все начинать с нуля, как это было в 2012 году", - добавил он.

Помимо Бута и Свирина, на пост главы ФГСР претендуют еще пять человек.