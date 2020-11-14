Самедов: состав сборной России на матч с турками изменится по сравнению с последней игрой

ТАСС, 14 ноября. Состав сборной России по футболу на игру Лиги наций против команды Турции будет сильно отличаться от состава на прошедший товарищеский матч против сборной Молдавии. Такое мнение высказал бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В четверг подопечные Станислава Черчесова сыграли вничью с командой Молдавии (0:0), матч прошел в Кишиневе при пустых трибунах.

"Думаю, сборная выйдет на поле в хорошем настроении, потому что ничего страшного в матче с Молдавией не случилось, - сказал Самедов. - Проверили новых игроков, посмотрели, как они вливаются в сборную. Но состав на игру с Турцией сильно изменится, будет тяжелая игра".

В первом матче сборные России и Турции сыграли вничью со счетом 1:1, встреча прошла 11 октября в Москве.

"Турки сейчас неплохой ход набрали. Скорее всего, мы увидим остроатакующую команду из второго тайма московской игры. Наша команда тоже нацелена на результат, поэтому в тренерском штабе найдут решения, как улучшить игру. Я думаю, голы в матче будут точно, а в нападении у Черчесова есть варианты: хоть [Федор] Чалов, хоть [Александр]Соболев, хоть [Антон] Заболотный", - добавил он.

Матч между сборными Турции и России в рамках Лиги наций пройдет 15 ноября в Стамбуле. Начало в 20:00 мск. Команды играют в группе 3 лиги B. После четырех туров россияне занимают первое место в группе, набрав 8 очков, турки с 3 очками идут на третьей строчке.