Харитонов: профессионалы не должны применять силу за пределами спортивных залов

В пятницу стало известно, что Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза. Боец был госпитализирован.

"Я еще раз хочу обратиться ко всем спортсменам-профессионалам, никогда не применяйте свою силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим не грозит опасность. Мы тренируемся для того, чтобы показать публике свою силу в клетке, ринге или татами, а самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления, тренеры должны выявлять таких людей и выгонять их", - написал Харитонов.