Сборная России по футболу на выезде сыграет с командой Турции в матче Лиги наций

ТАСС, 15 ноября. Российские футболисты проведут гостевой матч пятого тура группового этапа Лиги наций с командой Турции. Встреча пройдет в Стамбуле без зрителей и начнется в 20:00 мск.
Сборная России набрала восемь очков в четырех турах и занимает первое место в группе 3 лиги В. На второй строчке располагаются венгры (7 очков), на третьей - турки (3), на четвертой - сербы (2). Российская и турецкая сборные встречались между собой на "ВТБ-Арене" в Москве 11 октября. Тогда команды провели два разных по содержанию тайма, матч завершился со счетом 1:1.
В случае победы в завтрашнем матче и поражения венгров от сербов сборная России гарантирует себе первое место в группе и путевку в лигу А на следующий розыгрыш Лиги наций. В заключительной встрече группового этапа команда Станислава Черчесова 18 ноября на выезде сыграет со сборной Сербии.
11 ноября сборная России в Кишиневе провела товарищеский матч с командой Молдавии. Встреча завершилась со счетом 0:0. Черчесов дал отдохнуть нескольким лидерам команды и возможность дебютировать защитнику Игорю Дивееву, полузащитникам Ивану Облякову и Константину Кучаеву. В пятницу российские футболисты провели тренировку в Кишиневе, после чего во второй половине дня отправились в Стамбул.
В столице Турции к команде присоединились нападающий Антон Заболотный, полузащитники Даниил Лесовой и Александр Ерохин, пропустившие товарищескую встречу с молдаванами из-за сомнительного результата первичного теста на коронавирус. "У них была программа в Новогорске, которую они выполняли. Сегодняшняя тренировка показала, что они в хорошем физическом состоянии, эмоциональное состояние тоже хорошее. У нас есть время подумать до завтра, возможно, кто-то из них будет и в основном составе", - сказал Черчесов.
В заявку на встречу с молдаванами не попали полузащитники Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев. После игры Черчесов сообщил, что Зобнин почувствовал дискомфорт на тренировке. МРТ же, по словам главного тренера, ничего не показала.
Борьба за попадание на чемпионат мира - 2022
Два заключительных матча 2020 года для сборной России будут иметь важное значение с точки зрения перспектив попадания на чемпионат мира в Катаре в 2022 году. Розыгрыш Лиги наций сезона-2020/21 связан с европейским отборочным циклом к чемпионату мира 2022 года. Два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира) из числа тех, кто не пробьется на чемпионат мира или не попадет в стыковые матчи по итогам основного отборочного турнира, получат путевку в стыковые матчи. Жеребьевка отборочного турнира состоится 7 декабря.
Из-за ничьей в товарищеском матче с молдаванами сборная России потеряла четыре очка в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и с 1 476 баллами опустилась на 20-е место среди европейских команд. Место во второй десятке рейтинга ФИФА среди европейских сборных дает право на посев во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Подвинуть с 20-го места сборную России могут команды Ирландии, Румынии и Норвегии. По информации норвежской газеты VG, встреча между сборными Норвегии и Румынии отменена, так как норвежские футболисты остались на карантине. Ирландцы на выезде сыграют с командой Уэльса. Сборная России может обеспечить себе место во второй корзине при жеребьевке уже после матча в Стамбуле. Для этого россиянам необходимо одержать победу, а сборной Уэльса не проиграть ирландцам.
Сборная Турции является для россиян удобным соперником. Команды провели между собой семь матчей, четыре из которых были контрольными. Российские футболисты одержали четыре победы, трижды сыграли вничью. Удачно играла с турецкой командой и сборная СССР, которая в 16 играх одержала 14 побед при двух поражениях.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Россия
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|2
|Венгрия
|4
|2
|1
|1
|4-3
|7
|3
|Турция
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|4
|Сербия
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2