Сборная России по футболу на выезде сыграет с командой Турции в матче Лиги наций

Сборная России набрала восемь очков в четырех турах и занимает первое место в группе 3 лиги В. На второй строчке располагаются венгры (7 очков), на третьей - турки (3), на четвертой - сербы (2). Российская и турецкая сборные встречались между собой на "ВТБ-Арене" в Москве 11 октября. Тогда команды провели два разных по содержанию тайма, матч завершился со счетом 1:1.

В случае победы в завтрашнем матче и поражения венгров от сербов сборная России гарантирует себе первое место в группе и путевку в лигу А на следующий розыгрыш Лиги наций. В заключительной встрече группового этапа команда Станислава Черчесова 18 ноября на выезде сыграет со сборной Сербии.

11 ноября сборная России в Кишиневе провела товарищеский матч с командой Молдавии. Встреча завершилась со счетом 0:0. Черчесов дал отдохнуть нескольким лидерам команды и возможность дебютировать защитнику Игорю Дивееву, полузащитникам Ивану Облякову и Константину Кучаеву. В пятницу российские футболисты провели тренировку в Кишиневе, после чего во второй половине дня отправились в Стамбул.

В столице Турции к команде присоединились нападающий Антон Заболотный, полузащитники Даниил Лесовой и Александр Ерохин, пропустившие товарищескую встречу с молдаванами из-за сомнительного результата первичного теста на коронавирус. "У них была программа в Новогорске, которую они выполняли. Сегодняшняя тренировка показала, что они в хорошем физическом состоянии, эмоциональное состояние тоже хорошее. У нас есть время подумать до завтра, возможно, кто-то из них будет и в основном составе", - сказал Черчесов.

В заявку на встречу с молдаванами не попали полузащитники Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев. После игры Черчесов сообщил, что Зобнин почувствовал дискомфорт на тренировке. МРТ же, по словам главного тренера, ничего не показала.

Борьба за попадание на чемпионат мира - 2022

Два заключительных матча 2020 года для сборной России будут иметь важное значение с точки зрения перспектив попадания на чемпионат мира в Катаре в 2022 году. Розыгрыш Лиги наций сезона-2020/21 связан с европейским отборочным циклом к чемпионату мира 2022 года. Два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира) из числа тех, кто не пробьется на чемпионат мира или не попадет в стыковые матчи по итогам основного отборочного турнира, получат путевку в стыковые матчи. Жеребьевка отборочного турнира состоится 7 декабря.