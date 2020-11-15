Русские идут. Итоговый турнир ATP с участием Медведева и Рублева стартует в Лондоне

ТАСС, 15 ноября. Юбилейный 50-й Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) стартует в Лондоне в воскресенье. Общий призовой фонд соревнований в этом году сильно сократился по сравнению с прошлым и вместо $9 млн составит $5,7 млн.

Мужской теннис в стране на подъеме и впервые за 20 лет в турнир лучших восьми теннисистов сезона смогли отобраться два представителя России. В 2000 году на Итоговом турнире играли Марат Сафин и Евгений Кафельников. Медведев - дебютант Итогового турнира прошлого года, Рублев - нынешнего. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подчеркнул, что предстоящий турнир будет историческим для России.

В "азиатскую" группу попали россиянин Даниил Медведев, серб Новак Джокович, заменивший Роджера Федерера аргентинец Диего Шварцман и Александр Зверев из Германии. В группе "Лондон" оказались дебютант из России Андрей Рублев, испанец Рафаэль Надаль, действующий победитель турнира грек Стефанос Циципас и Доминик Тим из Австрии.

Первый турнир был сыгран в 1970 году в Токио, но с 2009-го прописался в Лондоне. Участники Итогового турнира традиционно разделены на две группы, и если в прошлом году они получили имена известных теннисистов прошлых лет, Андре Агасcи (США) и Бьорна Борга (Швеция), то в этот раз в честь юбилея названы именами двух столиц - Токио и Лондона.

В прошлом году Медведев стал первым российским участником Итогового турнира за 10 лет, до него отобраться на турнир удавалось Николаю Давыденко в 2009 году. Для него те соревнования сложились триумфально: в финале он со счетом 6:3, 6:4 обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро и до сих пор остается единственным российским победителем турнира. В 1997 году в финале принимал участие Кафельников (тогда турнир назывался ATP Tour World Championships), он уступил американцу Питу Сампрасу. В 2008 году Давыденко также дошел до финала, где проиграл Джоковичу (турнир носил название Tennis Masters Cup).

Медведев подходит к лондонскому турниру в отличном настроении после победы на "Мастерсе" в Париже. Это пока что единственный трофей Медведева в 2020 году. Тем не менее победой на престижном турнире он прекратил разговоры о спаде в карьере. После победы в Париже первая ракетка России признался, что уже находится в своей лучшей форме.

Рублев же подходит к Итоговому турниру ATP с пятью титулами в сезоне, таким в 2020 году может похвастать лишь Джокович. "Рублев очень прибавил с начала года, и у него все победы заслужены, как и выход на Итоговый турнир", - отметил Тарпищев.

Формат турнира

На групповой стадии турнира каждый теннисист проведет три встречи: по одной игре с остальными участниками его группы. В полуфинал выходят два теннисиста из каждой группы, одержавшие наибольшее количество побед.

В прошлом году победителем турнира стал Циципас. Рекордсменом по числу побед в одиночном разряде является Федерер, выигрывавший шесть раз (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011). По пять побед в одиночном разряде имеют чехословацкий теннисист Иван Лендл (1981, 1982, 1985-1987), Сампрас (1991, 1994, 1996, 1997, 1999) и Джокович (2008, 2012-2015). Примечательно, что Надаль на этом турнире не побеждал ни разу.

Итоговый турнир ATP завершится 22 ноября.