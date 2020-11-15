Кириленко прокомментировал победу женской сборной России по баскетболу над боснийками

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высоко оценил победу сборной России в матче против команды Боснии и Герцеговины, позволившую возглавить отборочную группу к чемпионату Европы 2021 года. Об этом он заявил ТАСС.

Женская сборная России победила команду Боснии и Герцеговины со счетом 72:68.

"Эта победа с "плюс четыре" позволила нам выйти на первое место в группе, - сказал Кириленко. - Босния с приходом [Джонкел] Джонс стала приличной командой для Европы, все-таки когда у тебя играет одна из лучших центров в мире, это сильно помогает и преображает всю команду. Поздравляю национальную сборную с победой, и ждем ее в Оренбурге в феврале".

Сборная России выступает в группе С вместе с командами Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. По итогам четырех матчей россиянки лидируют в таблице с 7 очками в активе, команда Боснии и Герцеговины с тем же количеством очков идет на втором месте. Ранее в субботу швейцарки со счетом 63:60 обыграли команду Эстонии. Следующий матч россиянки проведут 4 февраля против команды Эстонии.