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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

Харитонов заявил, что Яндиев должен ему более 2 млн рублей

В пятницу между бойцами произошла драка, в результате которой Харитонов был госпитализирован с множественными травмами
Сергей Харитонов Илья Питалев/ТАСС
Описание
Сергей Харитонов
© Илья Питалев/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Избивший российского бойца Сергея Харитонова Адам Яндиев должен ему более 2 млн рублей. Об этом Харитонов заявил в интервью ТАСС.

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"Да, вся ситуация произошла из-за вопросов по долгу, - сказал Харитонов. - Конечно, там было не два миллиона (рублей, - прим. ТАСС), гораздо больше. Он спросил, должен ли он мне денег. Я сказал, что должен, он и моему знакомому должен. Тут он ударил, у него всегда с собой кастет был".

"Этим ударом, похоже, он мне и сломал орбитальную кость. Он как-то до этого тоже пытался "предъявить", что я говорю о ситуации с деньгами", - добавил спортсмен.

В пятницу стало известно, что 40-летний Харитонов был избит 32-летним Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Харитонов был госпитализирован.

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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
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