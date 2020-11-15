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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

Харитонов заявил, что готов провести поединок против Яндиева

В пятницу произошла драка между Харитоновым и Яндиевым
Сергей Харитонов Илья Питалев/ТАСС
Описание
Сергей Харитонов
© Илья Питалев/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов готов провести бой против Адама Яндиева. Об этом Харитонов заявил в интервью ТАСС.

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"Ну кому такой бой нужен? Разбираться на ринге… Хотя если это будет интересно, непременно разберемся", - сказал Харитонов.

В пятницу стало известно, что боец Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностированы сотрясение мозга и перелом носа, также он получил травму правого глаза. Харитонов был госпитализирован.

Харитонов выступает в тяжелом весе. Всего на счету 40-летнего спортсмена 31 победа, семь поражений, еще два боя признаны несостоявшимися.

Яндиев выступает в среднем весе. В активе 32-летнего бойца девять побед и одно поражение.

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Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
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