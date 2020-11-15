Харитонов рассказал, сколько времени ему потребуется на восстановление после драки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов выбыл минимум на три месяца из-за травм, полученных в драке с Адамом Яндиевым. Об этом Харитонов заявил в интервью ТАСС.

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"Минимум на три месяца вылетел. Балбес… Если бы в бою получил, не было бы вопросов. Но удар этим кастетом повредил и орбитальную кость, и бровь", - сказал Харитонов.

В пятницу стало известно о драке Харитонова и Яндиева в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У Харитонова диагностированы многочисленные травмы: перелом носа, сотрясение мозга, не видит правый глаз.

40-летний Харитонов выступает в тяжелом весе. Всего на его счету 31 победа, семь поражений, еще два боя признаны несостоявшимися.

32-летний Яндиев выступает в среднем весе. На его счету девять побед и одно поражение.