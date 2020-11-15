{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым

Харитонов рассказал, сколько времени ему потребуется на восстановление после драки

В результате драки с Яндиевым Харитонов получил перелом носа, сотрясение мозга, у него не видит правый глаз

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов выбыл минимум на три месяца из-за травм, полученных в драке с Адамом Яндиевым. Об этом Харитонов заявил в интервью ТАСС.

На эту тему
Харитонов в больнице, заявление - в полиции. Продолжение истории конфликта двух бойцов ММА

"Минимум на три месяца вылетел. Балбес… Если бы в бою получил, не было бы вопросов. Но удар этим кастетом повредил и орбитальную кость, и бровь", - сказал Харитонов.

В пятницу стало известно о драке Харитонова и Яндиева в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У Харитонова диагностированы многочисленные травмы: перелом носа, сотрясение мозга, не видит правый глаз.

40-летний Харитонов выступает в тяжелом весе. Всего на его счету 31 победа, семь поражений, еще два боя признаны несостоявшимися.

32-летний Яндиев выступает в среднем весе. На его счету девять побед и одно поражение.

Теги
Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
Конфликт между бойцами Харитоновым и Яндиевым
Харитонов заявил, что удовлетворен возбуждением уголовного дела против Яндиева
В пятницу Харитонов был избит Яндиевым в Москве
Читать полностью